BMX'er Raymon van der Biezen uit Heesch jongste met een lintje

Kinderen aan de macht in theaterstuk Zuidelijk Toneel

12:26 EINDHOVEN - Zestien Brabantse kinderen spelen in een theaterstuk van Het Zuidelijk Toneel voor volwassenen: ‘The crow knows where the children go’, te zien op een geheime locatie in Tilburg. Een van de hoofdrolspelers is een 8-jarige Eindhovense.