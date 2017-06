CDA: Brabant moet helpen ontslagen door robotisering te beperken

Brabantse be­roeps­cri­mi­neel Corin Denis op vrije voeten tot hervatting rechtszaak in november

17:39 DEN BOSCH/BEST - De rechtszaak tegen Corin Denis en drie medeverdachten is woensdag niet verder behandeld, maar aangehouden tot november. Zo krijgt een nieuwe advocaat van een van de verdachten de tijd om zich in te werken. Denis komt in de tussentijd op vrije voeten.