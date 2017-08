160.000 kilo aan tomaten tot moes gegooid op Tomatina-festival

Meer dan 20.000 feestgangers hebben elkaar vandaag met overrijpe tomaten bekogeld tijdens het jaarlijkse Tomatina-festival, een gigantisch tomatengevecht in de straten van het Spaanse stadje Buñol. Dit jaar werden de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd vanwege de recente aanslagen in Barcelona en Cambrils. Zevenhonderd agenten hielden de boel nauwlettend in de gaten. Dat weerhield de deelnemers er niet van om er zo'n 160.000 kilo aan tomaten doorheen te jagen.