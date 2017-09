400 doden door geweld na Rohingya-opstand

Vliegtuig moet uitwijken voor drie reusachtige waterhozen

31 augustus Een passagiersvliegtuig blijkt eergisteren bij de Russische badplaats Sotsji bijna in grote problemen te zijn gekomen. Het toestel was al begonnen aan de landing maar werd boven de Zwarte Zee overvallen door drie reusachtige en extreem krachtige waterhozen. De piloot slaagde er volgens Russische media op het allerlaatste moment in uit te wijken naar een luchthaven in de omgeving.