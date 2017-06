Aanslag in Somalische hoofdstad Mogadishu eist 19 levens

Bij een zelfmoordaanslag in een hotel in Mogadishu zijn negentien doden gevallen. Gisteravond blies een zelfmoordterrorist van de terreurgroepering al-Shabaab zich op in een auto die voor het hotel geparkeerd stond. Vervolgens drongen zijn collega's de pizzeria binnen waar ze zeker twintig mensen gijzelden. De vijf schutters zijn uiteindelijk door veiligheidstroepen gedood. In de eerste instantie dachten de autoriteiten dat het om 18 doden ging, maar in de loop van de ochtend is het aantal slachtoffers bijgesteld naar 19.