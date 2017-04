Actrice sloopt auto na publiceren seksscènes

Voor Sivi Makhmoudi, een actrice uit Kazachstan, was de maat echt vol. Haar producer had beloofd seksscens uit haar nieuwe film te halen, maar dat bleek niet te zijn gebeurd. Makhmoudi stopte vervolgens op een openbare weg in de stad Alma-Ata, waar zij met een golfclub enkele ramen en een zijspiegel van zijn auto kapot sloeg.