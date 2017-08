Als prinses op bezoek bij zieke kindjes: mag niet van Disney

Steffi en Laurien begonnen in 2014 met hun act op een benefiet voor hun ondertussen overleden neefje Sam Vanhees. Steffi als de serieuze Elsa, Laurien als de speelse Anna: ze waren ervoor gemáákt.



Al snel groeide het duo uit tot een populaire verschijning op kinderfeestjes in Belgisch Limburg. Soms betaald, soms gratis. ,,Het was ons niet om het geld te doen. We deden ook vrijwilligerswerk voor vluchtelingen en in het ziekenhuis", vertelt Laurien.



,,Dit was onze passie. We leefden als prinsesjes en bouwden een band op met de kinderen."