Amanda Knox wil terug naar plek van gruwelmoord

De Amerikaanse Amanda Knox (30) zat zes jaar onterecht in de cel voor de moord op haar kamergenote Meredith Kercher (21) in Italië. In 2015 sprak de rechtbank haar vrij. Ze vertelt nu hoe het was om daarna een nieuw leven op te bouwen. En over haar toekomstplannen.

Het was november 2007 toen de Italiaanse politie een appartement in de stad Perugia binnendrong en een tafereel aantrof dat uit een horrorfilm leek te komen. Er stond een bloederige handdruk op de muur, er lag een kapotte bh op de grond en onder een donsdeken stak een been uit. Dat been bleek van Meredith Kercher te zijn, een uitwisselingsstudente uit Groot-Brittannië. Ze was op vreselijke wijze vermoord. Het leek op een uit de hand gelopen seksspelletje.

Volledig scherm De 21-jarige uitwisselingsstudente Meredith Kercher werd bruut vermoord. © AP

Haar kamergenote Amanda Knox kwam al snel in beeld en in 2009 werd de jonge vrouw - afgeschilderd als een op seks beluste, boosaardige psychopate - veroordeeld voor moord, samen met haar Italiaanse vriend Raffaele Sollecito. Zes jaar lang probeerden ze hun onschuld toch nog te bewijzen en dat leidde in 2015 uiteindelijk tot hun vrijspraak. Daarop werd de zaak gesloten. 'Medeplichtige' Rudy Guede bleef wel in de cel.

Volledig scherm Amanda Knox en haar Italiaanse vriend Raffaele Sollecito. © AP

Knox heeft nu te kennen gegeven dat ze van plan is volgend jaar terug te keren naar de plaats van de misdaad. De plaats waar ook háár leven voorgoed veranderde. ,,Ik moet teruggaan om mijn trauma onder ogen te zien'', verklaart ze in een interview met People Magazine. ,,Dat is de enige manier waarop ik het kan afsluiten. En mijn vreselijke herinneringen kan vervangen door iets dat me hoop geeft. Hoewel ik weet dat ik er niet welkom zal zijn."

De uitspraak is opmerkelijk, want eerder zei Knox dat ze nooit meer een voet op Italiaanse bodem zou zetten. De familie van de vermoorde studente ziet het met lede ogen aan en noemt de plannen via advocaat Francesco Maresca al 'compleet ongepast'. Tegen de Italiaanse nieuwsdienst ANSA zei Maresca dat de moord op Kercher een pijnlijk onderdeel is van de geschiedenis van Perugia en dat de terugkeer van Knox 'ongerechtvaardigd' is.

Volledig scherm Amanda Knox tijdens een zitting in 2011. © EPA

Knox zelf vertelt aan People Magazine dat ze bang was dat het verhaal haar voorgoed zou achtervolgen. ,,Toen ik weer thuiskwam in Seattle, kreeg ik te horen dat het beste scenario was dat ik mijn memoires zou schrijven en daarna zou verdwijnen. Of ik het nu verdiende of niet. Mensen zouden me altijd zien als het meisje dat werd beschuldigd van de moord op haar kamergenote. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. Ik ben niet van de radar verdwenen en bouwde zelfs een nieuw leven op. Ik schrijf en ik neem het op voor andere mensen die onterecht in de gevangenis zitten.''

Liefde

Ze is intussen niet meer samen met Sollecito, maar vond wel een nieuwe liefde. Ze ontmoette Christopher Robinson (35) op een boekpresentatie in 2015. Knox schreef toen een recensie over een boek dat Robinson mee had geschreven. ,,Ik was waarschijnlijk de enige in de zaal die niet wist wie ze was'', vertelt hij. ,,Ik wist wel dat ze iets te maken had met een rechtszaak in Italië en iets dat niet had moeten gebeuren, maar de details kende ik niet. Intussen ken ik die wel.''

Volledig scherm Amanda Knox met haar nieuwe vriend Christopher Robinson. © Instagram