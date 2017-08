Amerika slaat terug na eis Poetin: geen visa meer voor Russen

De Amerikaanse ambassade in Rusland stopt voorlopig met het afgeven van visa aan Russische burgers. Het is een reactie op een bevel vanuit het Kremlin, dat de Amerikanen opdroeg om twee derde van de functies op de ambassade op te heffen.

Tot en met 1 september leggen medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Moskou alle werkzaamheden omtrent visa stil. Althans, alle visa die niet gerelateerd zijn aan migratie. Diplomaten en toeristen komen daardoor in de problemen, want een visum zit er voor hen niet in.

Na 1 september wordt het werk 'in zeer beperkte mate' weer opgepakt. Visum nodig? Dan zul je op gesprek moeten komen, dat uitsluitend in de Russische hoofdstad plaatsvindt. Ook de Amerikaanse consulaten in Rusland, gelegen in St. Petersburg, Jekaterinenburg en Vladivostok, leggen het werk neer. Wanneer het daar weer mogelijk is om een aanvraag te doen is nog niet bekend.

Reactie

De Amerikaanse maatregelen zijn een nieuw hoofdstuk in de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland. De maatregel van Amerika is een reactie op de recente eis van de Russische president Vladimir Poetin om het aantal medewerkers op de Amerikaanse ambassade en consulaten in Rusland met 775 te verminderen.