Amerikaanse bruut vermoord door ex-vriend tijdens bergwandeling

,,Als er iets met me gebeurt, weet je wie er bij me was'': dat bericht stuurde de Amerikaanse Jolee Callan (18) al grappend naar een vriendin de avond voor haar dood. Ze was op trektocht door Alabama met haar ex-vriend Loren Bunner (22), toen ze op gruwelijke wijze werd vermoord.

Het was Lorens idee om het verlaten Pinhotiwandelpad te bewandelen, in augustus 2015. Jolee had ondanks zijn aanhoudende smeekbeden een punt gezet achter hun relatie, maar wilde wel nog vrienden blijven. Maar het populaire meisje wist volgens de politie niet dat de jongeman de breuk niet kon verkroppen en een duister plan had bedacht om haar uit de weg te ruimen. (lees hieronder verder)

Jolee Callan met haar voormalige vriend Loren Bunner.

Toen hij Jolee op Cheaha Mountain had gelokt, nam Loren nog een laatste foto van haar. Vervolgens haalde hij zijn geweer boven en schoot hij twee keer op haar: een keer in haar achterhoofd en een keer tussen haar ogen. Vervolgens gooide hij haar van de top van een 12 meter hoge klif.

Rugzak

Enkele uren later postte hij de laatste foto's van zijn ex op Twitter. Vervolgens belde hij de politie en zei: ,,Ik wil mezelf aangeven voor de moord op mijn ex-vriendin.'' Later die avond,op 30 augustus, vonden de hulpdiensten het lichaam van het meisje. Ze had nog altijd haar rugzak om. (lees hieronder verder)

Jolee die haar hond uitlaat.

Het meisje werd gevonden met haar rugzak nog om.

Volgens Loren hadden Jolee en hij een zelfmoordpact gesloten, maar kon hij er zichzelf na haar dood niet toe brengen om ook uit het leven te stappen. Hij had een geweer bij zich en er werd een flinke hoeveelheid bloed gevonden op de plaats waar hij het meisje neergeschoten had. Ook op het stuur van zijn wagen zat bloed. (lees hieronder verder)

Jolee en Loren.

Loren werd aangeklaagd voor moord en nadat hij eerst onschuldig had gepleit, bekende hij vorige maand toch. De rechtbank kreeg te horen dat hij opgeschept had tegen zijn celgenoten over hoe hij zijn ex had vermoord met de woorden ,,als ik haar niet kan hebben, dan niemand''.

52 jaar cel

Hij werd nu veroordeeld tot 52 jaar cel en een boete van 7.640 euro. De vader van Jolee - die altijd volhield dat het meisje niet depressief was en plannen voor de toekomst maakte - is tevreden met de uitspraak. ,,Ze was zo een lief meisje'', reageerde hij al. ,,Ik denk dat ze lacht vandaag.''