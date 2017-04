Amerikaanse minister Tillerson ontmoet Poetin in Moskou na flinke kritiek

Tillerson kwam gisteren in Moskou aan voor zijn eerste bezoek als minister aan Rusland. Vandaag sprak hij zijn collega Sergej Lavrov, die het Amerikaanse beleid onder president Donald Trump 'tweeslachtig en tegenstrijdig' noemde. Niet lang daarna werd bekend dat er ook een ontmoeting met Poetin is ingelast.

Kritiek

Poetin zei eerder nog dat de wederzijdse relaties onder de regering van president Trump steeds slechter worden en nog beroerder zijn dan onder Barack Obama. Daarnaast bekritiseerde hij de houding van NAVO-lidstaten over de kwestie Syrië. De NAVO zou Trump klakkeloos volgen met diens stelling dat de Syrische regering met gifgas gooit. Daar is volgens Poetin geen enkel bewijs voor, maar er is wel bewijs dat de Amerikanen met hun raketaanval op de luchtmacht van Syrië internationaal recht hebben geschonden.



Het Witte Huis stelt op zijn beurt dat Poetin de Syrische president Assad moet laten vallen. Anders kan hij een politieke oplossing met de VS voor Syrië vergeten. Maar ondanks de enorme druk van de G7 op Poetin, onder aanvoering van Rex Tillerson, lijkt het er niet op dat Rusland zijn bondgenoot in Damascus snel laat vallen.