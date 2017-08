Amerikaanse oma zoekt jetski-held na redding uit ondergelopen huis

Tropische storm Harvey kwam afgelopen weekeinde aan land in de staat Texas en hield vooral de grootste stad Houston in zijn greep. Voorspeld werd dat op sommige plekken in totaal tot twee meter regen kon vallen. Verschillende mensen kwamen om tijdens en na de heftige overstromingen die de storm veroorzaakte. Het dodental loopt uiteen van 18 tot zo'n 30. Nog eens 13.000 inwoners konden uit het razendsnel wassende water worden gered.



Dat gebeurde door hulpdiensten, maar ook door de vele toegesnelde vrijwilligers. In hun (moeras)boten, kano's, opblaasbootjes en op hun jetski's proberen zij hun steentje bij te dragen bij het redden van de mensen. Het leverde troostende beelden en verhalen op. Andere vrijwilligers nemen dieren in huis die hun baasjes kwijtraakten tijdens de storm en overstromingen. De asielen in de regio zitten overvol.