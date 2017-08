Antonov nieuwe Russische ambassadeur in VS

Antonov is nu nog viceminister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij staatssecretaris van Defensie. Toen bekend werd dat Kisljak zijn functie neerlegde, zong de naam van Antonov al rond. Het Kremlin moest de nominatie voor de belangrijke functie formeel nog goedkeuren.



De 66-jarige Kisljak speelde een hoofdrol in het onderzoek naar de contacten die het campagneteam van Donald Trump onderhield met Rusland. Dat onderzoek, dat door zowel het Congres als de FBI wordt uitgevoerd, moest uitwijzen of het Kremlin zich actief heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. Het Witte Huis ontkende aanvankelijk dat er met Kisljak was overlegd, maar moest dat later toch toegeven.