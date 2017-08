Automobilist rijdt in op bushokjes in Marseille, zeker 1 dode

Er zou een voetganger, een vrouw van 42, zijn gedood bij een bushalte voor een KFC. Het voertuig waardoor zij geraakt werd raakte eerder in een andere wijk, Croix-Rouge, ook een andere vrouw. De 29-jarige vrouw raakte daarbij gewond. Er is veel politie op de been in het gebied van de oude haven van de Franse stad.



Volgens Franse media stond de dader niet bekend voor terrorisme bij de veiligheidsdiensten, wel voor kleinere criminele feiten. De man van 35 zou ook psychiatrische problemen gehad hebben.



Justitie in Marseille bevestigt dat de ´meest waarschijnlijke´ toedracht van het incident ligt bij de psychiatrische problemen van de man. ,,Er is geen enkel element dat aangeeft dat dit een daad van terrorisme zou zijn".