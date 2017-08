Automobilist rijdt in op bushokjes in Marseille, zeker 1 dode

In het Franse Marseille is een auto ingereden op twee bushaltes. Daarbij is minstens één dode en een gewonde gevallen. De Franse politie roept de bevolking op het gebied rond de oude haven te vermijden. Men gaat er inmiddels van uit dat de aanrijdingen geen terreurdaad zijn. Lees het hele artikel hier.