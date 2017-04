Banksy zorgt voor hotelhit in Bethlehem

De duurste suite in het Walled-Off hotel in Bethlehem kijkt uit op een acht meter hoge betonnen muur. Op de hoeken staan wachttorens van het Israëlische leger, besmeurd met roet van de molotovcocktails die er tijdens talloze Palestijnse demonstraties tegenaan zijn gegooid.

Het kleine hotel staat zo dicht bij de muur dat er maar 25 minuten direct zonlicht per dag binnenkomt. Of je nu slaapt in de luxe suite van 1.000 dollar per nacht of op de door het leger afgedankte stapelbedden in de budgetkamer voor backpackers: de associatie met een gevangenis is onontkoombaar. En dat is precies de bedoeling.

,,Onze gasten moeten de invloed van de afscheidingsmuur op ons leven zelf kunnen voelen. Dit is de realiteit die bezoekers meestal niet zien'', zegt hotelmanager Wisam Salsaa (40), een Palestijn die al zijn hele leven in Bethlehem woont. Maandenlang werkte hij 's nachts in het diepste geheim aan de verbouwing van het hotel, dat is gevestigd in een oude pottenbakkerij. Het hotel is een project van de Britse artiest Banksy, die wereldfaam verwierf met geëngageerde en herkenbare graffitikunst in de openbare ruimte.

Volledig scherm De inrichting van een van de kamers. Met echt werk van Banksy. Foto Thomas Coex/AFP © AFP

Banksy is erg geheimzinnig. Hoewel zijn werk overal opduikt, is zijn identiteit nog altijd onbekend. ,,Hij is als een schaduw'', lacht Salsaa, die al jaren nauw met de artiest samenwerkt, maar niets los wil laten over zijn vriend. ,,Het belangrijkste is dat hij al jaren lang heel geïnteresseerd is in wat hier gebeurt.''

Op de honderden kilometers lange afscheidingsconstructie die Israël om de Palestijnse Gebieden bouwde, spoot Banksy in 2005 enkele van zijn beroemdste werken. En in 2014 doken zijn muurschilderingen plotseling op in de volledig afgesloten Gazastrook, waar hij via een ondergrondse tunnel vanuit Egypte was binnengekomen.

Het pas geopende Walled-Off hotel is zijn meest ambitieuze project in de Palestijnse Gebieden tot nu toe. Banksy ontwierp het volledige interieur, van de in Brits-koloniale stijl opgetrokken salon tot aan de menukaarten in het restaurant. Zijn schilderijen hangen in iedere kamer. In een klein inpandig museum wordt met voorwerpen en nagebouwde checkpoints het verhaal van de muur verteld. ,,We hebben veel research gedaan en presenteren alleen feiten. In dit hotel is geen plaats voor ophitsing tegen Israël. De andere kant heeft ook een verhaal'', zegt Salsaa.

Quote Banksy is als een schaduw Wisam Salsaa