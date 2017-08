België stroomt vol, want iedereen wil Max zien

Vanmorgen rond 08.00 uur was het er op zijn drukst. Men wilde duidelijk op tijd zijn voor de eerste training die om 10.00 uur in het Belgische Spa begon. Wat er vooral te zien was langs de snelweg? ,,Groepen mannen!” vertelt Renske (21). Ze staat samen met Linda (27) in een felgekleurd lycrapak naast een Porsche 911 te poseren met een aantal Verstappen-fans. De dames zijn duidelijk de grootste attractie van het tijdelijke rustpunt. Hun aanwezigheid gaat ook de meneer van Rijkswaterstaat niet in de koude kleren zitten. ,,Willen jullie met mij op de foto? Bij de motor?”, vraagt hij enthousiast. De helm gaat af, en het plaatje voor de met zwaailichten uitgedoste motor is zo geschoten. Alles wordt vanaf een afstandje gadegeslagen door andere koffiedrinkende Max-fans. ,,Hey meiden! Mag ik ook? Met mijn waggie?”, wordt er geroepen. De dames lopen rustig mee naar een camperbusje en poseren tegen de motorkap.

Oranjecamping

Veel mannen dus, onderweg naar Spa Francorchamps, alhoewel ook sommige vrouwelijke fans de laatste pitstop niet links laten liggen. Daniëlle en haar man Rob uit Kerkrade hadden op de radio gehoord dat er hier nog wat leuks te doen was, en besloten een kijkje te nemen. Het zijn echte Formule 1-fans, vertellen ze. Dat Max net als zij uit Limburg komt, is natuurlijk extra leuk. Rob werkt als kok in België, Max' woonplaats, maar hij heeft hem nog nooit gezien. Zijn vader Jos heeft hij wel eens zien rijden. De twee slapen de komende dagen gewoon thuis, ‘lekker dichtbij’, en laten dus de enorme Oranjecamping die naast het circuit is verrezen, links liggen. Veel campingbezoekers zijn ook niet op de A2 te vinden rond het middaguur, ze zijn de tijdelijke pitstop al lang gepasseerd, of zijn gisterenavond al naar België vertrokken om het kampeergerei op te zetten. Prijzig is het uitje wel, maar dat heeft Rob er voor over. Sommige mensen sparen om op vakantie te gaan. Ik spaar hiervoor.”

Verstekelingen

Naast Formule 1-fans duiken er ook een paar verstekelingen op het parkeerterrein op. Mariella uit Kinderdijk is onderweg naar haar vakantieadres in de Ardennen, en besloot met man en dochter even een kijkje te nemen. Omdat het nog wel even rijden is, wordt er gretig gebruikgemaakt van de gratis massage, waar de schouders nog even los worden gemaakt voor de laatste kilometers. Fan van de Formule 1 zijn zij en haar man wel. ,,Maar ze zijn dit jaar al naar de race in Barcelona geweest, dus het was wel even goed. Bovendien hoorde we van alle enorme files die er altijd rondom het circuit staan, en daar hebben we dit jaar echt geen zin in. Eerst maar even goed vakantie vieren.”