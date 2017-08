Belgisch gezin gaat wereld over na aanslag: Raar om in alle kranten te staan

Het gezin liep net de Ramblas op toen de eerste knallen klonken, vertelt Sofie aan de Vlaamse zender VRT. Ze besloten te schuilen in een viskraampje in een overdekte markt. ,,We vreesden dat, als het een aanslag was, de terroristen overal vandaan konden komen. We hebben geprobeerd de kinderen zoveel mogelijk gerust te stellen, wat moeilijk is als je zelf niet precies weet wat er aan de hand is. Maar we voelden ons veilig en dat gevoel probeerden we over te brengen. We zijn blij dat ze geen slachtoffers hebben gezien op de Ramblas.’’