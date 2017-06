Bewoners flat Londen klaagden al jaren over brandveiligheid

Bewoners die zich verenigden in de Grenfell Action Group meldden een jaar geleden bezorgd aan de betrokken verhuurinstantie KCTMO dat het gebouw slechts één nooduitgang bevatte. Zij waarschuwden toen dat als die uitgang werd geblokkeerd tijdens een brand, dat dan medebewoners zouden komen vast te zitten.



,,Het is een angstaanjagende gedachte, maar de Grenfell Action Group is ervan overtuigd dat alleen een catastrofale gebeurtenis de risico's in Grenfell Tower zou blootleggen. Door de kans op een ernstige brand in het torenblok of een soortgelijk gebouw moet hierin verandering komen'', aldus de belangengroep destijds.



De bewoners spraken ook over problemen met het noodverlichtingssysteem van het gebouw en over stroomstoten veroorzaakt door defecte bedrading. Daarnaast uitte de vereniging in 2013 zorgen over de vraag of vier brandweerwagens - de standaardinzet voor een gebouw als Grenfell Tower - in de noodtoegangzone van Grenfell Tower zouden kunnen passen.