Brits meisje vindt 'zwaard Excalibur' in legendarisch meer

Man (74) rijdt per ongeluk in op wasserette New York

12:43 Een 74-jarige man heeft gisteren in New York een black-out in zijn auto gekregen. De auto stond in zijn achteruit, waardoor hij met hoge snelheid een wasserette in is gereden. Op het moment van het ongeluk zijn er acht mensen binnen. Zes mensen, inclusief de man zelf, raakten gewond.