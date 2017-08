Britse loterijwinnaar verkwanselt miljoenen en eindigt in bijstand

'Rechterhand van Merkel' wilde als kind wel Paus worden

26 augustus Peter Altmaier, de 'rechterhand van Merkel' riep als kind ooit uit wel Paus te willen worden. Altmaier is minister zonder portefeuille en wordt soms ook wel aangeduid als 'de machtigste man in Berlijn'. Hij sprak vandaag over zijn vroegere ambities tijdens de 'Dag van de open Deur' in de hoofdstad.