'Britse militairen bereidden terreuraanslag voor'

'Mys­tery-ver­dach­te' voor de rechter wegens moord op dochter EU-bobo

14:20 Hij zou eind vorig jaar in het Duitse Freiburg de dochter van een hoge EU-functionaris hebben verkracht en vermoord. Daarom moet de jonge 'Afghaanse' asielzoeker Hussein K. vandaag voor de rechter verschijnen. Minstens zo belangrijk is de vraag wie hij werkelijk is en vooral ook, of hij meerder- of minderjarig is.