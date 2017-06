Britse premier May kondigt 'diepgaand onderzoek' naar brand aan

De brand in het 24 verdiepingen tellende gebouw met 120 appartementen, brak uit in de nacht van dinsdag op woensdag. De reddingsdiensten wisten 65 mensen uit het gebouw te redden. Gevreesd wordt dat het dodental verder zal oplopen, aangezien naar verluidt 'honderden mensen' in het gebouw aanwezig waren, aldus de BBC. Verschillende mensen worden nog vermist. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar het vuur zou ontstaan zijn op de vierde verdieping.

Oppositie wil antwoord op veel vragen

Het gebouw werd in 2016 volledig gerenoveerd, en volgens sommige media zou daarbij een ontvlambaar product zijn gebruikt. Bouwbedrijf Rydon stelde in een mededeling dat het gebouw 'beantwoordde aan alle verplichtingen rond de bouw, de brandveiligheid en veiligheid- en gezondheidsstandaarden', maar in een later bericht werd niet meer gesproken over de standaarden rond brandveiligheid.