Britse protestbeweging maakt 'racistisch' filmpje tegen NS

Bestuurder (18) die vluchtte na zware crash Oostende aangehouden

13:57 De 18-jarige verdachte van vluchtmisdrijf na een ongeval met vier zwaargewonden begin deze week in Oostende, is gisteren in het Waalse Bergen gearresteerd door de lokale politie. De Brugse onderzoeksrechter heeft hem ondertussen aangehouden, meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge.