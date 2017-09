Britse winkelketen schrapt aanduiding voor jongens- en meisjeskleding

De winkel stelt dat het kinderen niet meer langer in een hokje van 'jongens' of 'meisjes' wil duwen en hangt aan ieder kledingstuk een label met Girls & Boys. Alleen de schooluniformen hangen nu nog op een jongens- of meisjesafdeling. Maar dat moet in de komende maanden veranderen. De rest van de kleren hangt op de 'kinderafdeling'.



,,In de kleertjes van onze eigen John Lewis-lijn hebben we mooie nieuwe non-gender labels genaaid'', laat Caroline Bettis, het hoofd van de kinderafdeling, weten. ,,Dat past ook bij ons beleid om niet langer specifieke gebieden in de winkel te hebben voor jongens- en meisjeskleding.''



In het Verenigd-Koninkrijk is gemengd gereageerd op de keuze van de Bijenkorf-achtige winkel. Televisiepresentator Piers Morgan vindt dat Groot-Brittannië nu officieel 'gek' is geworden. Op social media reageerde een ouder furieus dat hun zoon 'nooit nooit nooit' in een rok het huis in mag komen.