Cuba hekelt 'vijandelijke retoriek' van Trump

De overheid sprak zich uit in een verklaring die werd voorgelezen op de nationale televisie. Trump vervalt in 'methoden uit het verleden', aldus de verklaring, en die methoden zullen het land economisch schaden, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor de inwoners van het land. Cuba blijft zich voorstaan op 'respectvol dialoog'.



Trump kondigde zijn maatregelen aan tijdens een bezoek aan Miami, een stad waar veel Cubanen wonen. Hij noemde de deal die Obama met Havana sloot 'slecht en onverstandig'. Onder de nieuwe regelgeving die Trump voorstelt, wordt het voor Amerikanen weer lastiger om naar Cuba te reizen. Dat was voor de deal van Obama in 2014 helemaal niet mogelijk.



Ook worden er beperkingen opgelegd aan Amerikaanse bedrijven die zaken doen met GAESA, de handelstak van het Cubaanse leger. GAESA heeft belangen in hotels en restaurants. Op deze manier zal er minder Amerikaans geld in Cuba belanden, aldus Trump.



Mensenrechten

Trump baseerde zijn beslissing voornamelijk op de mensenrechtensituatie in Cuba, zei hij. Cuba moet politieke gevangenen vrijlaten en open verkiezingen uitschrijven.



Het communistische land reageerde scherp: de VS is niet in een positie om andere landen de les te lezen over burgerrechten, aldus Cuba. Het land haalde onder meer politiegeweld, gebrekkige gezondheidszorg, discriminatie van zowel vrouwen als minderheden en martelingen in Guantánamo Bay aan.