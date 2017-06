Daders aanslag gedood in Mali

De vijf terroristen die gisteren een hotel en vakantieoord aan de rand van Malinese hoofdstad Bamako aanvielen , zijn gedood. Dit hebben de autoriteiten in Mali maandag bevestigd. De jihadisten hadden wel medeplichtigen van wie er een is gearresteerd, aldus een Malinese minister.

De vijf extremisten vielen gisteren het oord aan en doodden twee gasten, een Fransman en naar verluidt een Angolees. Ooggetuigen meldden dat de aanvallers blanke mensen wilden vermoorden. In het oord waren op het moment van de aanval toevallig Malinese militairen aanwezig die alarm sloegen en de terroristen bestreden. Zo konden 36 gasten worden gered, onder wie zes Nederlanders.

Er vielen meer dan tien gewonden. Het was volgens plaatselijke media een geluk bij een ongeluk dat de militairen zo snel in actie kwamen en erin slaagden de terroristen op afstand te houden. Het vakantieoord bestaat uit verspreid liggende vakantiewoningen en attracties en zou voor de terroristen een goede plek voor gijzelingen of moordpartijen zijn geweest.

De aanslag is nog niet geclaimd. Eind 2015 eisten de Noord-Afrikaanse tak van al-Qaeda en een andere extremistische groep de verantwoordelijkheid op voor een aanval op een hotel in Bamako waardoor twintig mensen om het leven kwamen.

Missie Mali

Het straatarme Sahelland Mali hield vrijwel op te bestaan in 2012. Een nieuwe opstand van Toearegs en een militaire staatsgreep werden gevolgd door een snelle opmars van groepen jihadisten. Toen die het land onder de voet dreigden te lopen, greep Frankrijk begin 2013 militair in. Dat ingrijpen is later dat jaar omgezet in een VN-missie (Minusma).