'Dode Noord-Londen mogelijk al voor aanslag overleden'

Aanval moskeegangersEen 48-jarige man is vannacht rond 00.20 uur met een busje ingereden op een groep moslims die net uit een moskee in het Londense stadsdeel Finsbury Park kwam. Volgens de eerste berichten kwam daar één man bij om het leven, maar vermoedelijk was het slachtoffer al overleden voordat de aanrijding plaatsvond.

Dit heeft een coördinator terrorismebestrijding van de Britse politie, Neil Basu, vanochtend beklemtoond. Britse media gaan er op gezag van ooggetuigen en andere autoriteiten vanuit dat er een terroristische aanslag was op moslims en dat daarbij een dode is gevallen en tien mensen gewond zijn geraakt. Een blanke man zou opzettelijk zijn ingereden op moslims voor een islamitisch centrum vlak bij een moskee. Maar Basu zei maandag dat ,,de aanval gebeurde toen er op het trottoir al een man eerste hulp kreeg en die man is helaas overleden."



Het is volgens Basu te vroeg om te concluderen dat het overlijden van die man verband houdt met de aanslag.

Volgens burgemeester Sadiq Khan is de aanval een terroristische aanslag. De verdachte zou 'ik ga alle moslims vermoorden' geschreeuwd hebben tijdens zijn daad.

Overmeesterd

De dader werd door omstanders overmeesterd. Volgens de Britse politie gaat het om een doelbewuste actie. Het onderzoek naar het motief is in volle gang. Er zijn geen verdere aanhoudingen verricht, meldde de politie vanochtend in een verklaring. Men wordt verzocht kalm te blijven en er wordt extra politie ingezet in en rondom de stad.



Acht gewonden werden naar ziekenhuizen vervoerd, twee mensen konden ter plekke worden behandeld. De bestuurder van de witte bestelbus is uit voorzorg naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn fysieke en geestelijke gesteldheid worden daar geëvalueerd, aldus de politie. De antiterrorisme-eenheid van de politie is betrokken bij het onderzoek. Alle gewonden zijn moslims.

De dader dreigde volgens een voorganger van de getroffen moskee, Toufik Kacimi, te worden gelyncht, maar een imam uit de buurt, Mohammed Mahmoud, voorkwam de lynchpartij.

De moskee heeft in een verklaring laten weten dat de gemeenschap zich al tientallen jaren inzet voor vreedzaamheid en tolerantie in Finsbury Park. ,,We veroordelen elke daad van haat en deze poging onze geweldige gemeenschap te verscheuren.''

Volledig scherm Politie en hulpdiensten in Finsbury Park in Londen, nadat een busje inreed op voetgangers. © Reuters

De politie kreeg rond 00.20 uur (lokale tijd, 01.20 uur Nederlandse tijd) melding van een incident op Seven Sisters Road in het stadsdeel Finsbury Park. De aanslag gebeurde voor de deur van organisatie Muslim Welfare House, aldus de Muslim Council of Britain. Dit gebouw staat vlak bij de moskee in Finsbury Park. Het zou vanwege de ramadan extra druk zijn geweest op straat na het avondgebed.

Tragisch incident

De Britse premier Theresa May spreekt van een tragisch incident. Ze laat weten dat het incident behandeld wordt als ,,een potentiële terroristische aanval''. Later op de ochtend is er crisisberaad. Er zijn vooralsnog geen andere verdachten.

De burgemeester van Londen heeft het over een 'verschrikkelijke terreurdaad'. ,,We weten de details nog niet, maar dit was duidelijk een opzettelijke aanval op onschuldige Londenaren'', aldus Sadiq Khan. Ook de voorzitter van de Finsbury Park-moskee sprak van een 'laffe daad'. Hij adviseerde moslims om op hun hoede te blijven. De politie benadrukt samen te staan tegen extremisten, 'ongeacht hun motieven.'

Aanslagen