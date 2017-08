Eerste vliegtuig weer de lucht in vanaf Houston

De Britten zijn 'Lady Di' nog lang niet vergeten

12:04 Vandaag is het precies twintig jaar geleden dat de Britse prinses Diana omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs. Haar twee zoons eerden hun moeder eerder al in uitgebreide interviews, en staan ook stil bij haar dood twintig jaar geleden. Ook de Britse bevolking, die de jonge prinses in zijn hart sloot, is 'Princess Di' nog lang niet vergeten.