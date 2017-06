'Er is grote paniek, we rouwen terwijl we naar vlammenzee kijken'

Sindsdien heeft hij niks meer van zijn familie gehoord. ,,Er zijn veel gewonden in ziekenhuizen verspreid door heel Londen. Ik hoop dat ze daar tussen zitten.''



De vermeende brandveiligheid van de flat is uiteraard een gespreksonderwerp: een actiegroep van bewoners wees de beheerders en de gemeente al eerder op het brandgevaar. Op social media reageerden ze dan ook met de verzuchting dat hun waarschuwingen aan dovemansoren was gericht.



Hassan, die vlak naast de flat woont, denkt ook dat er iets mis was. ,,De afgelopen twee jaar is er gerenoveerd, maar ik had het idee dat het ze vooral om de buitenkant ging'', zegt hij, indirect verwijzend naar de chique buurt Kensington, waar de flat in staat.