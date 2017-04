Europa witheet op Hongaarse premier

Vooruitlopend op een debat in de Europese Commissie veroordeelt voorzitter Juncker de houding van zijn partijgenoot Orbán. Hij vraagt zich af wat hem bezielt om zo kort na de jubileumtop in Rome, waarop iedereen zijn steun aan Europa herbevestigde, een campagne ‘Laten we Brussel stoppen’ te lanceren.



Een meerderheid van het Parlement wil dat Brussel nu meteen ingrijpt, maar dat kan alleen met steun van voldoende lidstaten. Hoewel veel leiders Orbán uitspugen, al was het maar vanwege zijn persbreidel en sabotage van het besluit om asielzoekers te herplaatsen, is het de vraag of ze bereid zijn hem zijn stemrecht te ontnemen of te korten op steun.