Extreemrechtse mede-organisator protestmars geeft zichzelf aan bij politie

Zweden zet 'oudste vluchteling' (106) uit naar Afghanistan

16:43 Sinds ze in 2015 in een vluchtelingenkamp in Kroatië werd geïnterviewd, gaat ze door het leven als ‘de oudste vluchteling ter wereld’. Maar ondanks haar gezegende leeftijd van 106 jaar is haar gastland Zweden onverbiddelijk voor de gevluchte Bibihal Uzbeki: haar asielverzoek is afgewezen en ze moet terug naar haar thuisland Afghanistan.