Florida wil blanke man executeren met 'nieuw' en omstreden medicijn

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de staat Florida wacht een blanke man de dood door executie voor het vermoorden van een zwarte persoon. De terechtstelling staat voor morgen 18.00 uur Amerikaanse tijd gepland. Het bijzondere aan de zaak is dat de staat hem mogelijk een middel toedient dat in de VS nog nooit eerder bij executies gebruikt is.

De 53-jarige Mark James Asay werd door een groot deel van een jury veroordeeld voor twee moorden die hij in 1987 pleegde in Jacksonville. Hij ging hiertegen in beroep, omdat de juryuitspraak niet unaniem was. Of de executie doorgaat, wordt morgen duidelijk.



Het motief voor de moord was volgens de jury van racistische aard. Asay schoot de zwarte 34-jarige Robert Lee Booker dood, nadat hij meerdere racistische leuzen had geuit, zo vertelt de aanklager.



Asay's tweede slachtoffer was de 26-jarige Robert McDowell, een man van gemengde afkomst. De aanklager vertelt dat Asay McDowell, die als vrouw was gekleed, had ingehuurd voor seks. Toen hij erachter kwam dat McDowell een man was, doodde hij hem met zes schoten.

Asay werd veroordeeld door een jury voor twee moorden met een racistisch motief.

Eerste keer doodstraf voor blanke man

Waar Asay de eerste blanke man kan zijn die in Florida wordt geëxecuteerd voor het vermoorden van een zwarte man, zijn op z'n minst twintig zwarte mannen geëxecuteerd voor het vermoorden van een blanke man sinds de herinvoering van de doodstraf in 1976. Dat blijkt uit gegevens van het Death Penalty Information Center. Een totaal van 92 gevangenen van de staat zijn in die periode geëxecuteerd.

Tegenstanders van de doodstraf zeggen dat er meer gedaan moet worden om het strafrechtsysteem in Florida eerlijker te maken. ,,Dit verandert niets aan de 170 jaar lange historie van het niet executeren van blanke mannen die zwarte personen vermoordden in Florida'', aldus Mark Elliott, directeur van Floridians Alternatives to the Death Penalty.

Omstreden middel

Het 'nieuwe' middel dat naar alle verwachtingen zal worden gebruikt bij de executie heet etomidaat. Het vervangt midazolam, wat steeds moeilijker te verkrijgen is sinds bedrijven het niet meer willen verkopen voor gebruik bij executies.



De werking van dit verdovende middel wordt betwijfeld, omdat meerdere ter dood veroordeelden tekenen van ondraaglijke pijn vertoonden bij het toedienen van de laatste dodelijke injectie. Dit zou betekenen dat zij niet afdoende verdoofd waren.

Het etomidaat wordt gevolgd door rocuroniumbromide, een verlammend middel, en tot slot potassiumacetaat, wat het hart doet stoppen. Het is ook de eerste keer dat Florida gebruikmaakt van dit laatste middel.