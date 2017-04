Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Straatsburg is de Franse presidentskandidaat François Fillon vandaag bekogeld met bloem. Op de beelden is te zien hoe het maatpak van Fillon vol met bloem zit. Buitenlandse media melden dat het een wraakactie op de politicus is omdat hij recent maatpakken van duizenden euro's cadeau zou hebben gehad.