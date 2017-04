Geen vliegverkeer van luchthaven Palma de Mallorca door storing

Britse krant moet Melania Trump betalen na pros­ti­tu­tie­rod­del

12:13 De Britse krant de Daily Mail is akkoord gegaan met het betalen van een bedrag nadat de krant eerder claimde dat Melania Trump ooit werkte als escortmeisje. De huidige First Lady eiste daarop 150 miljoen dollar, omdat zij hierdoor inkomsten zou zijn misgelopen. Welk bedrag de Daily Mail op tafel zal leggen is niet duidelijk.