Getuige: Ik zag een vrouw haar baby uit het raam houden. Verschrikkelijk

Een van de flatbewoners had pas door dat er een ernstige brand was uitgebroken toen hij de brandweerwagens uit het raam aan zag komen. ,,We hoorden geen brandalarmen afgaan, omdat het gebouw geen algemeen systeem heeft. Wat dat betreft was het ieder voor zich.''



De familie van de 12-jarige Jessica Urbano zijn ook nog steeds op zoek naar hun oogappel. De laatste keer dat ze iets van haar gehoord hebben, was rond 01.30 uur in de nacht. Ze belde haar moeder vanaf een brandtrap. ,,Dat is de laatste keer dat we iets van haar gehoord hebben'', zei haar moeder bezorgd tegen The Daily Mirror. ,,Ze wordt volgende maand 13 jaar. Mijn broer en schoonzus proberen in contact te komen met de plaatselijke autoriteiten, maar die hebben het begrijpelijkerwijs te druk met het redden van mensen.''