Gevreesde kernproef blijft uit, gevaar is nog niet geweken

De spanningen rond Noord-Korea zijn sterk opgelopen in aanloop naar de viering van de 105de geboortedag van Kim-il Sung, de stichter van Noord-Korea en de grootvader van de huidige leider Kim Jong-un. Op satellietfoto's is te zien dat de Noord-Koreanen in Punggye-ri, een nucleair onderzoekscomplex in het noordwesten van het land, alles in gereedheid brengen voor een ondergrondse kernproef.



Amerikaanse militairen en het Zuid-Koreaanse leger hielden op hun beurt de grootste gezamenlijke oefening ooit. Noord-Korea vat die oefening op als een voorbereiding voor een invasie, zeker nu het Pentagon ook het vliegdekschip USS Carl Vinson naar het gebied heeft gestuurd.

Dag van de Zon

Tijdens de Dag van de Zon marcheerden vandaag duizenden militairen over het centrale plein in de hoofdstad Pyongyang. Kim Jong-un keek, gekleed in een zwart kostuum met wit overhemd, toe. Hij lachte en klapte.



De Noord-Koreaanse staatstelevisie waarschuwde de VS ondertussen om te stoppen met de 'militaire hysterie' tegen het land, anders zal 'wraak volgen.'



Tijdens de parade toonden de Noord-Koreanen hun intercontinentale ballistische KN-08 en KN-14 raketten. Noord-Korea heeft ze nog niet getest, maar volgens defensiespecialisten kunnen deze raketten op termijn het Amerikaanse vasteland bereiken.

Volledig scherm Han Song Ryol, de viceminister van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea, waarschuwt voor oorlog als de Verenigde Staten zijn land blijven provoceren. © AP

Onderzeeërs

Ook de Pukkukson was te zien, een raket die van onderzeeërs kan worden afgevuurd en een bereik van duizend kilometer heeft. De middellangeafstandsraket Musadan die op een vrachtwagen voorbijreed, komt ver genoeg om de Amerikaanse militaire basis in Guam te raken.



Noord-Korea heeft tot dusverre tal van raketproeven gedaan en vijf nucleaire tests uitgevoerd. De laatste was tot dusver de krachtigste kernproef.

Klaar voor oorlog

Het Noord-Koreaanse leger zal zijn nucleaire wapenarsenaal blijven uitbreiden, zegt de vice-minister van buitenlandse zaken Han Song Ryol. Hij stelt dat Pyongyang geen andere keus heeft nu de Amerikaanse president Donald Trump zich 'gevaarlijker en agressiever'opstelt tegenover Noord-Korea dan zijn voorganger Barack Obama. ,,We zijn klaar voor de oorlog als Trump het wil,’’ aldus Han.



Washington heeft gezegd militaire actie niet uit te sluiten als Noord-Korea een nieuwe kernproef doet. Viceminister Han sluit op zijn beurt niet uit dat die test er gewoon komt. ,,Het zal gebeuren als het hoofdkwartier de tijd er rijp voor acht.’’



Han vindt ook dat Trump de Noord-Koreanen tegen de haren strijkt met zijn tweets. Zo twitterde de president onlangs dat ‘Noord-Korea voortdurend problemen zoekt’.

Quote De VS en Noord-Korea moeten allebei stoppen met provoceren en dreigen en met elkaar in gesprek gaan Wang Yi, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken

Handel stilleggen

Ook schreef Trump dat de Chinese regering de handel met het buurland, dat sterk afhankelijk is van China, stil moet leggen om Noord-Korea zo te dwingen te stoppen met het kernwapenprogramma.



Deze week ging Trump nog een stap verder. Als China niet krachtiger optreedt, zullen de Amerikanen zelf actie ondernemen, dreigde hij.