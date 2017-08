Hulpverleners redden baby en broertje uren na aardbeving, nog 1 broertje vast

Het zijn de voorzichtige successen van de reddingswerkers. Eerst werd het babyjongetje met de naam Pasquale gered, maar liefst zeven uur nadat de beving had plaatsgevonden. Of beelden is te zien hoe reddingswerkers en een arts het kind voorzichtig uit het puin halen. De twee broers (volgens persbureau Reuters 7 en 11 jaar oud) van het jongetje zitten dan nog vast, onder een bed op hun slaapkamer in de ingestorte woning in La Rita.



Een woordvoerder van de brandweer zei vanochtend dat er telefonisch contact is met de twee kinderen. ,,We horen hun stemmen en door met ze te praten proberen we de kinderen gerust te stellen.'' De twee jongens kregen via een slang water aangereikt door leden van de hulpdiensten. Hun zwangere moeder had bij de hulpdiensten alarm geslagen en doorgegeven waar zij zich ongeveer zouden bevinden. Ook de vader was veilig.



Zojuist meldden de hulpdiensten dat een van de twee broers ook is gered. Mattias werd 14 uur na de beving vanonder het puin vandaan gehaald (zie ook de tweet hieronder).