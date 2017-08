Hulpverleners redden baby zeven uur na aardbeving, broertjes nog vast

Een woordvoerder van de brandweer zei dat er telefonisch contact is met de kinderen, die zich zouden verschuilen onder een bed. ,,We horen hun stemmen en door met ze te praten proberen we de kinderen gerust te stellen.'' De twee jongens krijgen flesjes water aangereikt door leden van de hulpdiensten. Hun zwangere moeder had bij de hulpdiensten alarm geslagen en doorgegeven waar zij zich ongeveer zouden bevinden. Ook de vader was veilig.