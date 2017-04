Indiase 'Mowgli' werd in bos achtergelaten door ouders

Het meisje werd in januari van dit jaar gevonden in een natuurreservaat in Bahraich, in het noorden van India. Al snel ging het verhaal de ronde dat het meisje was opgevoed door apen en als een moderne Mowgli uit het boek The Jungle Book van Rudyard Kipling, in de jungle leefde.



Volgens politiemensen kon het meisje niet praten en bracht het alleen kermende geluiden uit. Ze had geen kleding aan, kon niet rechtop lopen en zat onder de wonden.



Maar volgens JP Singh, de regionale manager van het gebied waar de kleine meid gevonden werd, is het meisje helemaal niet midden in de jungle gevonden, maar zat ze langs de kant van de weg. Singh zei tegen de Britse krant The Guardian: ,,Ik denk dat het meisje door haar familie verbannen is omdat ze niet kan spreken."