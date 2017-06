Inferno Londen: de feiten op een rij

Brand

De brand brak vannacht rond 01.00 uur uit in de 24 verdiepingen tellende Grenfell Tower in Londen. Binnen korte tijd had de vuurzee zich over de hele woontoren verspreid. Vermoedelijk brak de brand uit op een van de lager gelegen verdiepingen. Er gaan geruchten over een gevaarlijk materiaal aan de buitenkant van het pand waardoor de brand kon ontstaan, maar de exacte toedracht is nog niet bekend.