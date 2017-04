IS neemt in Egypte christenen als doelwit

Twee zelfmoordterroristen bliezen zich zondag op in een kerk in Tanta, 80 kilometer ten noorden van Caïro, en in een kerk in Alexandrië, 90 kilometer verderop. Bij de aanslagen zijn zeker 44 mensen gedood en raakten er circa 120 gewond. Het waren de bloedigste aanslagen op de christelijke minderheid sinds jaren. De kerken waren druk bezocht op de laatste zondag voor Pasen. Het hoofd van de Egyptische koptische kerk, paus Tawadros II, was in de kerk in Alexandrië maar bleef ongedeerd.