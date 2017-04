Kabinet heeft begrip voor Amerikaanse aanval op Syrië

Koenders spreekt van een 'forse waarschuwing' aan het regime van de Syrische president Assad. ,,Ook hij moet weten dat je niet zomaar wegkomt met het gebruik van chemische wapens.''

Volgens de minister is het wel van groot belang dat er nu zo snel mogelijk wordt gede-escaleerd. ,,We moeten terugkeren naar de weg van de VN, die is nu heel belangrijk. Het belangrijkste is dat dit moet bijdragen aan een terugkeer naar de onderhandelingstafel.''



Aanval

Het Amerikaanse leger heeft vanaf twee Amerikaanse schepen in de Middellandse Zee 59 Tomahawkraketten afgevuurd. Volgens het Syrische leger zijn er zes doden. Het gaat om een vergeldingsactie voor de gifgasaanval in Syrië eerder deze week waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Volgens de VS werd die aanval door de Syrische autoriteiten uitgevoerd.