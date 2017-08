Kalend Nederland vliegt voor nieuwe haardos naar Istanboel

De crisis in de Turkse toerismesector is nog niet voorbij. Hoewel het aantal toeristen weer toeneemt, blijft in Istanboel de omzet per hotelkamer dalen en zijn de schulden in de sector torenhoog. Eén niche deelt niet in de malaise: het gezondsheidstoerisme, dat groeit als kool.

Wael, een 34-jarige modeontwerper uit Caïro, doet wat talloze andere toeristen in Istanboel ook doen: shoppen op de altijd drukke Istiklal winkelpromenade bij het Taksim-plein. Hij valt op door de bandages om zijn kale hoofd vol bloedige verse wondjes. ,,Ik heb mijn steeds kaler wordende schedel in een ziekenhuis laten bedekken met gezond haar uit mijn nek”, legt hij uit. Trots laat hij het resultaat van de operatie van dichtbij bewonderen. ,,Voor het all-inpakket, inclusief vliegticket en drie nachten hotel, betaalde ik maar 1.500 dollar.”



Wael is een van de ruim 8.000 buitenlandse toeristen die per maand naar Istanboel komen voor een haartransplantatie in een van de 400 klinieken. De meeste patiënten komen uit de olierijke Golfstaten, maar ook uit andere Arabische landen zoals Libanon, Egypte, en Marokko.

In de lift

Het medisch toerisme uit Nederland zit ook in de lift. Nadat de zangers Stef Ekkel, Jaman van Engelen, Dean Saunders en vlogger en rapper Nesim Najih hem waren voorgegaan, stapte rapper Lange Frans (36) enkele dagen geleden het Florence Nightingale ziekenhuis in het centrum van Istanboel binnen om een volle haardos te krijgen.



Hij was te gast bij Hairworld Istanbul, het Nederlandse bedrijf dat in het ziekenhuis een afdeling heeft voor haartransplantatie. ,,Niet alleen Lange Frans kreeg een vip- behandeling”, zegt directeur Yilmaz Kahmaran. ,,Al onze patiënten worden vanaf het moment dat ze de luchthaven verlaten totdat ze teruggaan naar Nederland behandeld als vips”, aldus de Turks Nederlandse ondernemer, die sinds 2006 actief is in het medisch toerisme.



,,Onze formule is: Turkse gastvrijheid gecombineerd met de hoogste kwaliteit van behandeling met de nieuwste haartransplantatietechniek die door onze specialisten is ontwikkeld en inmiddels is gepatenteerd.” Een niet onbelangrijk detail is dat de behandeling in Turkije twee tot acht keer goedkoper is dan in Nederland.

Volledig scherm Kickbokser Chris van Venrooij uit Arnhem, voor zijn haartransplantatie in Istanboel. FOTO: Hairworld Istanbul © Hairworld Istanbul

Inhammen

Quote Ook bij mij werden de inhammen groter, dus ik besloot hier ter plekke het ook maar te laten doen Trots vertelt directeur Kahraman dat de tevredenheid van zijn patiënten is opgelopen tot 97 procent. Kickbokser Chris van Venrooij (32) uit Arnhem beaamt dat, vlak na de behandeling. ,,Ik had verwacht dat het meer pijn zou doen, dat is me erg meegevallen. Ik kwam met mijn zwager Piet mee om hem te steunen. Ook bij mij werden de inhammen groter, dus ik besloot hier ter plekke het ook maar te laten doen. Je kunt er maar beter op tijd bij zijn”, zegt hij lachend.



Ronald Marcus (64) uit Axel, tot voor kort verpleger bij dementerenden, trok na enig aarzelen eveneens de stoute schoenen aan. ,,Ik kreeg grote inhammen en mijn haar op mijn kruin werd steeds dunner. Mede door de medicijnen die ik gebruik voor mijn longemfyseem. Ik ben nogal ijdel en wilde weer een behoorlijke haardos. We kozen voor EstheBeauty. Daar zijn we super tevreden over. Terecht is hun Yuniclinic in Istanboel en hun cosmetisch chirurg Ercan Cihandide dit voorjaar door patiënten gekozen tot de beste in Turkije.”

Volledig scherm Kickbokser Chris van Venrooij uit Arnhem, na zijn haartransplantatie in Istanboel. FOTO: SLAWOMIRA KOZIENIEC © SLAWOMIRA KOZIENIEC

Groei

Özlem Karabakal, eigenaresse en oprichter van EstheBeauty, bevestigt de groei van het medisch toerisme uit Nederland richting Istanboel. ,,Ons team doet dit jaar 350 haartransplantaties per maand. Vorig jaar waren dat er 250.”



Er is tevens sprake van een verschuiving in de vraag. Het begon met ooglaseren, daarna tandzorg en haartransplantatie. ,,Nu begint cosmetische chirurgie een hype te worden”, aldus dokter Cihandide. ,,Vorig jaar had ik daarvoor hooguit drie tot vijf patiënten per maand uit Nederland. Dat is inmiddels opgelopen tot zes tot tien per maand”.

Mommy make-over

De nieuwste trend is de ‘mommy make-over’ voor jonge moeders die ongewenste sporen van de zwangerschap – hangende borsten en buik – willen corrigeren. Ingrepen als borstlift, buikwandcorrectie en liposuctie zijn duidelijk in opkomst.



Bij de haartransplantaties is ook een verschuiving gaande, in de leeftijdscategorieën en de verhouding tussen mannen en vrouwen. De patiënten worden steeds jonger. ,,Tot voor kort gemiddeld tussen de 25 en 35 jaar, nu is dat tussen de 20 en 27 jaar”, zegt directeur Kahraman van Hairworld Istanbul die het aantal patiënten in de eerste helft van dit jaar zag verdubbelen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. ,,Bijna 90 procent is man, maar het percentage vrouwen begint duidelijk te stijgen.”