Kinderen beroofden bezoekers Disneyland voor miljoenen

Hoeveel Nederlandse vakantiegangers te maken hebben gehad met de vingervlugge kinderen van de Tinca-clan? Tientallen? De woordvoerster van het Openbaar Ministerie in de stad Meaux, vlakbij Parijs, kan het niet oplepelen. Het strafdossier is erg dik, zegt ze, goede kans dat ook de nodige Nederlanders zijn beroofd.



De criminele Roemeense clan die tussen 2014 en 2016 op bijna industriële wijze Disneyland Parijs teisterde, bestal bij voorkeur buitenlandse toeristen. Die zijn vaak minder op hun hoede en – bijkomend voordeel - doen vanwege taalproblemen lang niet altijd aangifte. Met georganiseerd zakkenrollen en het wegrukken van merktassen draaide alleen al één gezin van de clan een dagomzet van ruim 800 euro.

Proces

Morgen begint in Meaux het proces tegen de bende. Tien verdachten worden voorgeleid waaronder Marian Tinca zelf. Deze 57-jarige crimineel uit de Roemeense stad Craiova leidde volgens de aanklacht een organisatie die kinderen leerde stelen; ze overdag afzette rondom toeristische trekpleisters en ze ’s avonds huisvestte in krotten. Wie onvoldoende buit binnenbracht werd bedreigd of kreeg klappen toe.

Het lijkt een negentiende-eeuwse roman van Charles Dickens, maar het speelt anno 2017. Marian Tinca in de rol van de fictieve schurk Fagin die Oliver Twist en andere kinderen in de onderbuik van Londen leerde om portemonnaies en horloges te stelen. In de moderne versie hadden Tinca en zijn trawanten het vooral gemunt op mobieltjes en merkspullen.

Na jaren speurwerk staat de bendeleider dan eindelijk zelf terecht. Samen met zijn vrouw Mariana (51) stuurde Tinca ook zijn eigen kinderen uit stelen. In de loop der jaren werden ze vaak gearresteerd, maar dat had nauwelijks effect. Kinderen onder de dertien kunnen volgens het Franse recht niet worden vastgezet. Oudere kinderen werden vaak ondergebracht in tehuizen of bij pleegouders, maar binnen een paar dagen ontsnapten ze. Om weer meteen te gaan roven. Een van de kinderen, een meisje, blijkt zelfs 48 keer aangehouden door de politie wegens diefstal.

Lucratief

Volgens de Franse commissaris Jérôme Georges, die het onderzoek leidde, had de clan een lucratieve dagindeling. ’s Ochtends moesten de kinderen werken in en rond de grote warenhuizen in Parijs. In de middag werden ze naar Disneyland gedirigeerd voor bezoekers die kwamen voor de grote parade. De Tinca’s wachtten ze op in de metro of in het grote winkelcentrum Val d’Europa. Ze hanteerden een beproefd stramien: de eerste leidt af, de tweede steelt, de derde neemt de buit over en verdwijnt. De buit bestond veelal uit dure tassen, mobieltjes en sieraden. Geschatte waarde volgens de Franse autoriteiten: ten minste een miljoen euro. De politie vermoedt dat maar een klein deel van de beroofde toeristen de moeite nam aangifte te doen.

De Tinca's zijn langdurig afgeluisterd om bewijzen te verzamelen. Uit die telefoongesprekken komt naar voren dat vader Marian zijn roofploegen complimenteerde of ze genadeloos de huid vol schold als ze naar zijn zin niet genoeg hadden binnengebracht. Moeder Mariana regelde de transfer van het geld. Terwijl alle families in Frankrijk leefden van uitkeringen werden kapitalen naar Roemenië verstuurd. De Tinca’s bezitten daar terreinen, appartementen en auto’s. Behalve de Roemeense clan staan een Franse hoteleigenaar en een Chinese restaurateur terecht wegens witwassen van de buit.