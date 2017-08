'Kleuter die 'ongelovig varken' zegt, heeft dat niet van zichzelf'

Leraren van een basisschool in het Belgische Ronse slaan alarm omdat zelfs kleuters onder invloed lijken van radicalisering. Met hun vinger maken ze moordbewegingen en noemen andere kinderen varkens. Heel België is geschrokken van de extreme uitspraken door deze zeer jonge scholieren.

Quote Bij gesprekken met de ouders stelt men vast dat die hun kind steunen en erom lachen Het interne verslag van de Dr. Ovide Decroly-kleuterscholen in Ronse, dat de krant Het Laatste Nieuws kon inkijken, dateert van afgelopen schooljaar. Een juf beschrijft het problematische gedrag van kinderen uit haar klas.



,,Arabische verzen uit de Koran citeren tijdens de speeltijd", zo begint de opsomming. ,,Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging. Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen. Sommigen weigeren een hand te geven. Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen".



En daar blijft het niet bij. In het verslag gaat het ook over moordbedreigingen die een kind uitsprak tegen 'ongelovigen' en andere kinderen 'varkens' noemen en met de vinger aan de keel bewegingen maken. ,,Bij gesprekken met de ouders stelt men vast dat die hun kind steunen en erom lachen", klinkt het.

Karin Heremans, directrice van het Koninklijk Atheneum in Antwerpen en beleidscoördinator radicalisering, vraagt zich af waar die kleuters hun ideeën hebben opgepikt.

Heeft wat in Ronse is gebeurd wel met de school te maken of praatten ze anderen na?

,,Kleuters bedenken zulke dingen niet zelf, inderdaad. Ze doen uitspraken die uit de orthodoxe, salafistische lezing van de Koran komen, zonder dat zelf te beseffen. Daarom is het vooral belangrijk dat we de hele context in kaart brengen: hebben de kinderen dat soort gesprekken thuis gehoord, of op de zondagschool voor moslims? Of pikken ze het op straat op, van oudere jongens? En waar hebben dié dat dan vandaan? We moeten dat grondig onderzoeken.''

Eén ding is duidelijk: Ronse is géén voorbeeld van jongeren die in de ban zijn van extremisten.

,,Nee, helemaal niet. Dit zijn geen 'groomers' die jongeren - kinderen soms nog - losweken van onze samenleving en het wij-zij-verhaal uitvergroten. Dat is wat de imam in Barcelona heeft gedaan. Maar Ronse maakt wél duidelijk dat het nog altijd zoeken is naar een evenwicht tussen de verschillende gemeenschappen.''

Hoe pakt u de situatie nu concreet aan?

,,We breiden het team van sleutelfiguren op school - mensen die zijn opgeleid om moeilijke thema's als radicalisering bespreekbaar te maken - uit met twee extra teams. Het wordt een aanpak op lange termijn, waarbij ook het stadsbestuur, de politie, maar net zo goed de imam van Ronse betrokken zal worden. Het is belangrijk om iedereen in de omgeving mee te trekken - leerkrachten, ouders, klasgenoten.''

Ligt de taak om dit soort situaties te voorkomen niet bij de moslimgemeenschap zélf?

,,We moeten met z'n allen strijden tegen het extremistische gedachtegoed. Dus ook mét de moslimgemeenschappen - zij zijn daarin onze bondgenoten. Vandaar dat we in Ronse ook de imam erbij betrekken. Vandaar ook dat we in het onderwijs sterk inzetten op de vorming van islamleerkrachten, want zij zijn voor kinderen een belangrijke bron voor informatie en duiding bij de godsdienst.''