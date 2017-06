Kohl, de kanselier van eenheid

In 1990 leek geen politicus hoger te reiken dan de Duitse leider Helmut Kohl. De Muur was eind 1989 gevallen en de hoogtepunten op weg naar de hereniging van Oost- en West-Duitsland regen zich aaneen. Iedere keer stond Kohl in het middelpunt. Steeds weer sprak hij van 'de mooiste dag van mijn leven.' Helmut Kohl werd geboren op 3 april 1930 in de industriestad Ludwigshafen, gelegen aan de Rijn. Hij groeide op in een streng katholiek gezin. Zijn vader had gevochten in de Eerste Wereldoorlog en werd later belastingambtenaar. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Helmut negen jaar. Hij kwam bij de Hitlerjugend, maar maakte geen carrière. Als natuurliefhebber besteedde hij zijn tijd liever aan het fokken van konijnen.

Adenauer

In de politiek was Kohls voorbeeld en inspirator Konrad Adenauer, de eerste naoorlogse kanselier die het verwoeste Duitsland weer op de been had gekregen. Ooit zou de eenwording er komen, had Adenauer zijn leerling toevertrouwd. Dat heeft Kohl altijd in het achterhoofd gehouden. Toen hij in 1982 op 52-jarige leeftijd tot bondskanselier werd gekozen, sprak hij in zijn regeringsverklaring meteen over de mogelijke hereniging. Hij haalde de banden met de DDR aan en verschafte het land een miljardenkrediet. Zijn buitenlandse politiek stond geheel in het teken van toenadering en verzoening. Symbolisch was het treffen met de Franse president François Mitterrand in 1984. Bij een dodenherdenking op de slagvelden van Verdun stonden Kohl en Mitterrand minutenlang hand in hand.

Failliet

Op 15 november 1989 noemde Sovjet-leider Michail Gorbatsjov de hereniging van Duitsland 'een mogelijkheid'. Dat was voor Kohl hét signaal om voluit voor die hereniging te gaan. In zijn bungalow in Bonn formuleerde hij met enkele politieke vertrouwelingen, een paar geestelijken uit zijn eigen parochie in Ludwigshafen en z'n echtgenote Hannelore een Tienpuntenplan waarmee de eenheid concreet werd gemaakt. Het stuk werd op 28 november 1989 in de Bondsdag gepresenteerd. Gorbatsjov wees het resoluut af als een Duits dictaat. Maar Kohl stoomde door. Begin 1990 kreeg hij alsnog steun van Gorbatsjov, die hij later dat jaar in diens buitenhuis bezocht. Daar regelde Kohl het NAVO-lidmaatschap voor het herenigde Duitsland. Gorbatsjov stemde ook in met de aftocht van de Sovjettroepen uit de DDR. Op 3 oktober 1990 was de hereniging een feit.

Zwartgeldschandaal

In 1994 werd Kohl nog herkozen, maar in 1998 had Duitsland genoeg van de langstzittende bondskanselier ooit. Hij verloor de verkiezingen van SPD-kandidaat Gerhard Schröder.



Kort daarop volgde Kohls demasqué. Hij bleek zijn macht binnen de CDU deels te hebben gekocht. Tegen alle regels in had hij beschikt over een grote zak zwart geld van anonieme donateurs. Hij voerde er campagne mee, maar deelde ook cadeautjes uit om zich van steun te verzekeren. Volgens onderzoekers ging het om 20 miljoen mark; Kohl repte zelf ooit over ruim 2 miljoen.



De affaire kondigt ook de breuk aan tussen Merkel en Kohl. In een gastcolumn in de Frankfurter Allgemeine Zeitung eiste Merkel dat de voormalige kanselier openbaarheid van zake gaf. ,,Ze heeft hem door het slijk gehaald", aldus Kohls zoon later. ,,Dat gaf anderen de mogelijkheid om hem te beschimpen en uit te stoten." Het leidde volgens Kohls zoon ook mede tot de zelfdoding van zijn moeder, Hannelore Kohl.



In een biografie hekelde hij al zijn critici. Hij kreeg echter spijt van de biografie en sommeerde dat schrijver Heribert Schwan het boek uit de handel zou halen. Er stonden citaten in waar hij geen toestemming voor had gegeven. Een saillante uitspraak ging over zijn voormalige protegé Angela Merkel, die hij van jong meisje tot partijvoorzitter had meegemaakt. ,,Ze kon niet eens fatsoenlijk met mes en vork eten'', stond in het boek. Hij eiste een schadevergoeding van 5 miljoen euro. De rechter oordeelde dit jaar dat de oud-kanselier gelijk had en dat de schrijver hem een miljoen euro moest betalen.