Kritische Rus legt Poetin vuur aan de schenen tijdens jaarlijkse tv-show

De Russische president Vladimir Poetin is gisteren overspoeld met kritische vragen tijdens het jaarlijkse tv-programma Directe lijn . In een voor het huidige Rusland ongekend openhartige uitzending, vuurden (vooraf geselecteerde) burgers in een rechtstreekse uitzending onbekommerd hun vragen af op de president.

De Russische leider kreeg uit het hele land een stortvloed aan problemen over zich uitgestort, variërend van een gebrek aan medicijnen, veel te lage salarissen, slechte wegen tot de slechte prestaties van het Russische voetbalelftal. ,,Kunt u het team niet een beetje positief beïnvloeden?” vroeg een man uit Kaliningrad.

Poetin antwoordde geroutineerd en ontspannen (het was al de vijftiende keer) op de vragen, maar kon de indruk niet wegnemen dat de Russen veel problemen kennen. Misschien wel daarom begon hij de vragenmarathon met een mitrailleurvuur aan positieve antwoorden op vragen over de economische situatie in Rusland.

Poetin had de cijfers, zoals altijd, goed op orde. De recessie is voorbij, het bruto nationaal product neemt toe, de inflatie staat op recordlaagte (4,1 procent) en een bescheiden maar zekere groei van de Russische economie is zichtbaar, aldus de Russische president.

Hij erkende evenwel dat hij zich zorgen maakt over de toenemende armoede in Rusland. ,,Vooral alarmerend is de groei van het aantal mensen die onder de armoedegrens leven, die inkomsten hebben lager dan het bestaansminimum.’’ Volgens Poetin bedroeg dat percentage in 2010 nog ruim 10, maar staat het heden ten dage op 13,5.

Salaris

Daarna ging het los. Een jonge onderwijzeres uit Irkoetsk stelde in een videoboodschap haar lage salaris aan de orde. Poetin antwoordde in algemeenheden over ‘gemiddelde salarissen’ en waste en passant zijn straatje schoon, door te stellen dat de regering op eerlijke wijze de lerarensalarissen verdeelt over het land. ,,De scholen zelf bepalen de hoogte van het inkomen van hun onderwijzers’’, aldus Poetin.

Een jonge vrouw uit Moermansk zei hevige rugpijn te hebben, maar er zijn geen specialisten die haar kunnen behandelen. ,,Vladimir Vladimirovitsj, help ons te leven, en niet alleen te overleven’’, sloot ze haar smeekbede af.

Opvallend was de moedige vraag van scholier Andrej uit het verre oosten van Rusland. Hij wilde van Poetin weten hoe het staat met de strijd tegen de corruptie. Toen de president hem vroeg of hij de vraag zelf had bedacht of dat die hem was ingefluisterd, antwoordde Andrej gevat: ,,Op deze vraag heeft het leven me voorbereid.’’

De meest kritische vragen en hartenkreten liepen overigens mee onderin beeld, waar spontane sms’jes van kijkers verschenen. Ze werden niet gesteld in de uitzending. ‘Poetin, denk je echt dat het volk dit circus van voorgekauwde vragen gelooft?' luidde een van de schimpscheuten. Een ander bericht bevatte openlijk de vraag: ‘Wanneer treedt u af?’

