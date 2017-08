Lichamen gevonden in marineschip VS

Jongen (13) overleeft hart­trans­plan­ta­tie, maar overlijdt bij eerste dag op school

15:08 De 13-jarige Peyton West overleefde in maart een harttransplantatie. Het was al de vierde grote operatie in zijn nog korte leven. Na een maandenlange revalidatie maakte de jongen uit Goshen, Ohio zich donderdag op voor zijn eerste schooldag in tijden. Het werd ook zijn laatste. Peyton overleed omdat zijn nieuwe hart stopte met kloppen.