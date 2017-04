Luchtaanval op Syrisch dorp waar gifgasaanval plaatsvond

Volgens de organisatie kan de balans van de aanval op dat dorp, Urum al-Joz, nog oplopen omdat verscheidene mensen zwaargewond raakten. Er vielen tientallen gewonden. De bombardementen werd waarschijnlijk uitgevoerd door vliegtuigen van het Russische leger, dat de Syrische regering steunt in de burgeroorlog. Dinsdag werd in deze provincie het stadje Khan Shaykhun het doelwit van wat vermoedelijk een chemische aanval was. Daarbij werden 87 burgers gedood, onder wie 31 kinderen. Uit vergelding bestookte het Amerikaanse leger een luchtmachtbasis van het Syrische overheidsleger donderdagnacht met tientallen raketten. Het was voor het eerst sinds de Syrische burgeroorlog dat de Amerikanen direct het Syrische regeringsleger aanvielen. Bij de aanval kwamen negen mensen om het leven. Doelwit was een legerbasis bij de stad Homs, omdat daar volgens de Amerikanen vliegtuigen met chemische wapens zouden zijn opgestegen naar Idlib. Het is het laatste grote bolwerk van opstandelingen in het noordwesten van Syrië. Idlib wordt regelmatig gebombardeerd door de luchtmacht van het bewind en zijn Russische bondgenoot.

Rusland ontkent gifgasaanval

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft zaterdag met zijn Amerikaanse collega Rex Tillerson gebeld over de toestand Syrië. Lavrov heeft volgens zijn ministerie tegen Tillerson gezegd dat 'een aanval op een land dat tegen terroristen vecht, de extremisten alleen maar in de kaart speelt. Het veroorzaakt extra bedreigingen van de veiligheid in de regio en in de wereld', aldus Lavrov. Hij beklemtoonde dat de Syrische strijdkrachten geen chemische wapens gebruiken en die 4 april ook niet boven de provincie Idlib hebben uitgeworpen. Rusland stelt dat gifgas van de jihadisten is vrijgekomen door een gewone luchtaanval.



De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft zaterdag een bezoek aan Rusland afgezegd vanwege de ontwikkelingen in Syrië. Volgens de minister is de situatie in het land 'fundamenteel' veranderd na de gifgasaanval en de Amerikaanse reactie. Johnson veroordeelde de Russische steun aan het regime van president Bashar Al-Assad, 'zelfs nadat onschuldige burgers door chemische wapens' zijn aangevallen. In de zes jaar durende oorlog zijn zo'n 400 duizend mensen om het leven gekomen. De helft van de bevolking van Syrië is op de vlucht.